Apple запретила все версии iOS 16, кроме одной, и вот почему

Олег

iOS 16.4.1

Фото: MacRumors

Компания Apple перестала выдавать разрешение на установку iOS 16.4.1. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет о сертификатах соответствия, которые запрашиваются у серверов Apple во время каждой установки iOS. Если сертификат не выдается, прошивка не установится и выдаст ошибку. С сегодняшнего дня Apple запретила устанавливать iOS 16.4.1, и больше не выдает на нее сертификаты.

Это означает, что вы не сможете откатиться с iOS 16.5, если уже установили её. Даже если вам не нравится работа новой прошивки или вы хотели откатиться, чтобы установить джейлбрейк, вариантов больше нет — iOS 16.5 это единственная ОС, которую сейчас можно установить на актуальные iPhone. То же касается iPad и iPadOS.

Напомним, что iOS 16.5 принесла несколько критически важных исправлений, так что оставаться на iOS 16.4.1 и тем более устанавливать её было бы небезопасно. 

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Источник:
MacRumors
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