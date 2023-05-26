Apple запретила все версии iOS 16, кроме одной, и вот почему

Фото: MacRumors
Компания Apple перестала выдавать разрешение на установку iOS 16.4.1. Об этом пишет MacRumors.
Речь идет о сертификатах соответствия, которые запрашиваются у серверов Apple во время каждой установки iOS. Если сертификат не выдается, прошивка не установится и выдаст ошибку. С сегодняшнего дня Apple запретила устанавливать iOS 16.4.1, и больше не выдает на нее сертификаты.
Это означает, что вы не сможете откатиться с iOS 16.5, если уже установили её. Даже если вам не нравится работа новой прошивки или вы хотели откатиться, чтобы установить джейлбрейк, вариантов больше нет — iOS 16.5 это единственная ОС, которую сейчас можно установить на актуальные iPhone. То же касается iPad и iPadOS.
Напомним, что iOS 16.5 принесла несколько критически важных исправлений, так что оставаться на iOS 16.4.1 и тем более устанавливать её было бы небезопасно.
Компания Apple перестала выдавать разрешение на установку iOS 16.4.1. Об этом пишет MacRumors.
Речь идет о сертификатах соответствия, которые запрашиваются у серверов Apple во время каждой установки iOS. Если сертификат не выдается, прошивка не установится и выдаст ошибку. С сегодняшнего дня Apple запретила устанавливать iOS 16.4.1, и больше не выдает на нее сертификаты.
Это означает, что вы не сможете откатиться с iOS 16.5, если уже установили её. Даже если вам не нравится работа новой прошивки или вы хотели откатиться, чтобы установить джейлбрейк, вариантов больше нет — iOS 16.5 это единственная ОС, которую сейчас можно установить на актуальные iPhone. То же касается iPad и iPadOS.
Напомним, что iOS 16.5 принесла несколько критически важных исправлений, так что оставаться на iOS 16.4.1 и тем более устанавливать её было бы небезопасно.