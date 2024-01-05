Apple запретила все версии iOS 17, кроме одной, и вот почему

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors 

Компания Apple перестала одобрять установку iOS 17.2. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, с сегодняшнего дня больше нельзя установить ни одну версию iOS 17, кроме самой свежей iOS 17.2.1, вышедшей 19 декабря 2023. До сих пор Apple позволяла сделать откат на iOS 17.2, но теперь сертификат для нее больше не выдается сервером компании. Если вы ждете джейлбрейка, то лучше не обновляться на самые последние сборки. 

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Apple всегда закрывает доступ к предыдущим версиям iOS после выхода более свежих: считается, что таким образом пользователи будут защищены от уязвимостей, а заодно лишаются выбора более удобной для них версии. В случае с iOS 17.2 едва ли кто-то захочет откатываться на неё: после релиза владельцы iPhone массово жаловались на проблемы с аккумулятором, которые не до конца решены даже в iOS 17.2.1.

Напомним, что свежая бета-версия iOS 17.3 тоже оказалась не без проблем: после ее установки некоторые айфоны превратились в «кирпич». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+786
Eredy
И навряд ли кто нибудь будет ждать ждейлбрейк. Точнее большая часть пользователей яблока. Время полноценного идеального ждейлбрейка вообще нет смысла ждать.
5 января 2024 в 14:16
#
–601
Stylus
"новость" из пальца высосал, молодец. Уже лет 10 так делают, он "новость" написал...
5 января 2024 в 15:03
#
+220
Holldann
ЧТО-ТАКОЕ-ДЖЕЙЛБРЕЙК?🤪(у меня был когда-то)
5 января 2024 в 16:30
#
+1093
Grealex Holldann
«Побег из тюрьмы». Уже лет 5 как неактуален.
5 января 2024 в 21:54
#
Misha Gynin
–45
Misha Gynin Holldann
Подмена ядра операционки на взломанное (как правило прошлой версии) у которого открыт полный доступ администратора ко всему, что очень опасно для пользователя который плохо понимает что от него потребует очередное приложение.
Вчера в 05:37
#
tellurian
+4250
tellurian
Тема джейла почти умерла. Нормального уже нет пару лет. Особого движения в развитии нет. Пользователей джейла всё меньше и меньше становится.
Вчера в 08:11
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