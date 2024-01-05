Apple запретила все версии iOS 17, кроме одной, и вот почему

Фото: MacRumors



Компания Apple перестала одобрять установку iOS 17.2. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, с сегодняшнего дня больше нельзя установить ни одну версию iOS 17, кроме самой свежей iOS 17.2.1, вышедшей 19 декабря 2023. До сих пор Apple позволяла сделать откат на iOS 17.2, но теперь сертификат для нее больше не выдается сервером компании. Если вы ждете джейлбрейка, то лучше не обновляться на самые последние сборки.







Apple всегда закрывает доступ к предыдущим версиям iOS после выхода более свежих: считается, что таким образом пользователи будут защищены от уязвимостей, а заодно лишаются выбора более удобной для них версии. В случае с iOS 17.2 едва ли кто-то захочет откатываться на неё: после релиза владельцы iPhone массово жаловались на проблемы с аккумулятором, которые не до конца решены даже в iOS 17.2.1.



Напомним, что свежая бета-версия iOS 17.3 тоже Apple всегда закрывает доступ к предыдущим версиям iOS после выхода более свежих: считается, что таким образом пользователи будут защищены от уязвимостей, а заодно лишаются выбора более удобной для них версии. В случае с iOS 17.2 едва ли кто-то захочет откатываться на неё: после релиза владельцы iPhone массово жаловались на проблемы с аккумулятором, которые не до конца решены даже в iOS 17.2.1.Напомним, что свежая бета-версия iOS 17.3 тоже оказалась не без проблем: после ее установки некоторые айфоны превратились в «кирпич».