





Apple на этой неделе внедрила механизм блокировки на стороне сервера. Он препятствует загрузке iOS-приложений, разработчики которых запретили установку их программного обеспечения на компьютерах Mac с процессором M1.Теперь невозможно использовать сторонние решения, такие как iMazing, для получения файлов.ipa приложения и последующей его установки на компьютерах с чипом Apple собственной разработки. Ранее этот обходной путь позволял запускать программы несмотря на запрет их установки.Сейчас попытка загрузить приложение с использованием этого метода приводит к ошибке, в описании которой сообщается: «Эта программа не может быть установлена, поскольку разработчик не планировал её запуск на этой платформе».У разработчиков имеется возможность сделать свои приложения для iPhone и iPad доступными на компьютерах Mac с процессором M1, но они также могут этого не делать. Популярны программы, среди которых Netflix, Hulu, Instagram и другие, решили не использовать такую возможность запуска. Ранее их можно было установить только с помощью iMazing или Apple Configurator 2, но теперь этот метод недоступен.Теперь на Mac с M1 можно установить только те iOS-приложения, разработчики которых позволили делать это. Такие программы отмечены специальным значком. Ранее установленное ПО можно продолжить использовать, изменения затрагивают только новые установки. Возможность была отключена в macOS Big Sur 11.1 и бета-версии macOS Big Sur 11.2.