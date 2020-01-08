Примерно в это же время в прошлом году Apple объявила о своем первом конкурсе фотографий «Снято на iPhone», участников которого оценивали профессиональные фотографы и сотрудники компании. В этом году купертинвцы объявили о запуске нового конкурса фотографий в ночном режиме, сделанные при помощи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Прием работ начался с сегодняшнего дня и продлится до 29 января в социальных сетях Instagram, Twitter и Weibo. Чтобы принять участие в конкурсе нужно отметить фотографии хэштегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge. Снимки также можно отправить на почту shotoniphone@apple.com, используя формат файла «firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel». Фотографии могут быть отредактированы с помощью приложения «Фото» или любого другого стороннего приложения из App Store. Участникам должно быть не менее 18 лет.
Фотографии-победители будут опубликованы в специальной галерее раздела Apple Newsroom, на сайте apple.com, а также в учетной записе Instagram компании. Они также могут использоваться в рекламных кампаниях, в магазинах Apple Store и на сторонних фотовыставках.
Пять победителей будут выбраны жюри, в состав которого войдут:
Прием работ начался с сегодняшнего дня и продлится до 29 января в социальных сетях Instagram, Twitter и Weibo. Чтобы принять участие в конкурсе нужно отметить фотографии хэштегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge. Снимки также можно отправить на почту shotoniphone@apple.com, используя формат файла «firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel». Фотографии могут быть отредактированы с помощью приложения «Фото» или любого другого стороннего приложения из App Store. Участникам должно быть не менее 18 лет.
Фотографии-победители будут опубликованы в специальной галерее раздела Apple Newsroom, на сайте apple.com, а также в учетной записе Instagram компании. Они также могут использоваться в рекламных кампаниях, в магазинах Apple Store и на сторонних фотовыставках.
Пять победителей будут выбраны жюри, в состав которого войдут:
- Малин Фезехай — Нью-Йркский фотограф и журналист. Она успела поработать в более 30 стран для The New York Times, TIME, Nike и ООН. В 2015 году стала лауреатом премии Уоллиса Анненберга и стала первым в мире лауреатом премии World Press Photo за фотографию, которая была сделана на iPhone.
- Тайлер Митчелл — фотограф и режиссер из Бруклина, который работает в различных жанрах. Он регулярно публикуется в известных журналах и сотрудничает с различными брендами. Он стал известен в 2018 году по работе над обложкой для Vogue с Бейонсе.
- Сара ли — изучала английскую литературу в Университетском колледже Лондона (UCL) и попутно занималась фотографией. Она работает в Guardian и Observer с 2000 года и специализируется на портретах. В этом месяце у Сары вышла книга «West of West», она также официальный фотограф BAFTA и сотрудник Королевского общества искусств.
- Алексви Ли — фотограф, который использует iPhone для создания своих художественных проектов. Он обладатель различных премий, включая награду Мартина Парра за его фотокнигу «Одинокая планета».
- Даррен Сох — независимый фотограф, который специализируется на архитектурной и пейзажной съемке. Среди его многочисленных наград — Commonwealth Photographic Award и Prix de la Photographie (Париж). Он начинал в качестве фотожурналиста. Также известен своей документальной съемкой в Сингапуре.
- Фил Шиллер — вице-президент Apple.
- Каианн Дранс — вице-президент Apple по маркетингу, успел поработать над первым iPod Touch с камерой, а также над несколькими поколениями iPhone.
- Брукс Крафт — профессиональный фотограф, который до прихода в Apple занимался коммерческой съемкой. Он также работал одним из авторов журнала TIME, где занимался освещением работы администрации президента во время Буша и Обамы.
- Джон МакКормак — опытный фотограф, который сейчас вице-президент подразделения «Камера и фото». Снимки Джона были опубликованы TIME, The New York Times, ЮНЕСКО, The Nature Conservancy, Africa Geographic и другими.
- Арем Дуплессис — тесно сотрудничает с некоторыми опытными фотографами в качестве директора по фотографии в маркетинговой команде Apple. Ранее он занимал должность директора по дизайну журнала The New York Times.
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