Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь дня Национальных парков

Фархад
Apple Watch

Уже в этом месяце владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в очередном состязании активности и получить специальные награды, приуроченные к дню Национальных парков.

Основное условие для получения специального значка — запустить тренировку по ходьбе, бегу или просто выйти на прогулку на 20 минут 26 августа. Сделать это можно в любом приложении, привязанном к Здоровью. Спустя некоторое время после завершения тренировки, вы получите уведомление о новом достижении.

Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях Сообщения и FaceTime.

Небольшой лайфхак для тех, кто пропускает заветные дни, но хочет собрать всю коллекцию наград. Переведите дату на сопряжённом iPhone на нужное число, перезгрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали.
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