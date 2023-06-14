Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь Международного дня йоги

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Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные к Международному дню йоги.Основное условие для получения специального значка — 21 июня позаниматься йогой в любом приложении, привязанном к Здоровью, на протяжении 10 минут или больше. Спустя некоторое время после завершения тренировки, вы получите уведомление о новом достижении.Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях Сообщения и FaceTime.Небольшой лайфхак для тех, кто пропускает заветные дни. Переведите дату на сопряжённом iPhone на нужное число, перезгрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали.