Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь Международного дня йоги

Фархад
Apple Watch

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные к Международному дню йоги.

Основное условие для получения специального значка — 21 июня позаниматься йогой в любом приложении, привязанном к Здоровью, на протяжении 10 минут или больше. Спустя некоторое время после завершения тренировки, вы получите уведомление о новом достижении.

Apple Watch

Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях Сообщения и FaceTime.

Небольшой лайфхак для тех, кто пропускает заветные дни. Переведите дату на сопряжённом iPhone на нужное число, перезгрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали.
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