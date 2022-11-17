Apple запускает новый тип обновлений iOS



Компания Apple выпустила первый «быстрый» патч для iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.



Речь идет о функции Rapid Security Response, или, проще говоря, патчах безопасности. До сих пор Apple выпускала лишь полноценные сборки iOS, которые загружаются и устанавливаются от 10 минут до пары часов. Но начиная с iOS 16, «яблочные» смартфоны и планшеты будут получать быстрые патчи безопасности — так пообещала Apple на WWDC 2022.



Теперь стало известно, что компания запустила первый быстрый патч для iOS 16.2 — его получили те, кто участвует в бета-тестировании этой версии iOS. Пачт с номером iOS Security Response 16.2 (a) весит около 100 Мб и устанавливается гораздо быстрее обычных апдейтов. Кроме того, он не меняет номер версии iOS, а лишь дополняет её новыми средствами безопасности. Таким образом Apple сможет гораздо быстрее закрывать уязвимости, не усложняя себе задачу разработкой полноценного «номерного» апдейта.



Найти новые патчи безопасности можно будет там же, где и обычные обновления — в «Настройках» iPhone и iPad.



Что же касается iOS Security Response 16.2 (a), который получили бета-тестеры iOS 16.2, то Apple сообщает: никаких нововведений и исправлений патч не содержит, он выпущен «только с целью тестирования».

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