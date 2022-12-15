Apple macOS Ventura

Apple запускает новый тип обновлений macOS

Фархад

macOS 13.2

Apple начала тестировать быстрые патчи безопасности в бета-версии macOS Ventura 13.2.

Обновление macOS Rapid Security Response 13.2 (a) скачивается и устанавливается автоматически при перезапуске компьютера с бета-версией macOS 13.2. Размер патча составляет 120 МБ, но никаких исправлений он не содержит.

macOS 13.2

Быстрые ответы на угрозы — это функция iOS 16 и macOS Ventura, которая позволяет компании предоставлять пользователям различные улучшения безопасности без необходимости в обновлении всей системы. Так Apple сможет быстрее выпускать патчи с устранением критических уязвимостей ОС.

Ранее Apple тестировала подобные патчи на iPhone в бетах iOS 16.2.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4149
Gabriel
Какой знакомый тип обновлений, где-то я его видел
Сегодня в 04:05
#
+7
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Ждем эксплойтов с подменой сервера обновлений и исполнения произвольного кода на «обновляемом» маке…
Сегодня в 06:59
#
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