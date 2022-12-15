Apple запускает новый тип обновлений macOS

Apple начала тестировать быстрые патчи безопасности в бета-версии macOS Ventura 13.2.
Обновление macOS Rapid Security Response 13.2 (a) скачивается и устанавливается автоматически при перезапуске компьютера с бета-версией macOS 13.2. Размер патча составляет 120 МБ, но никаких исправлений он не содержит.
Быстрые ответы на угрозы — это функция iOS 16 и macOS Ventura, которая позволяет компании предоставлять пользователям различные улучшения безопасности без необходимости в обновлении всей системы. Так Apple сможет быстрее выпускать патчи с устранением критических уязвимостей ОС.
Ранее Apple тестировала подобные патчи на iPhone в бетах iOS 16.2.
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