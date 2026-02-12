Apple запустила массовые проверки паспортов у российских пользователей Apple ID



Компания Apple начала вычищать аккаунты, зарегистрированные на санкционные имена и фамилии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Компания Apple начала вычищать аккаунты, зарегистрированные на санкционные имена и фамилии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, владельцы аккаунтов Apple из России начали получать письма от компании с требованием пройти проверку по паспорту. Параллельно с этим учетные записи блокируются. Причина одна: совпадение имен и фамилий с санкционными списками США и Евросоюза. Как пишет SHOT, под «чистку» рискуют попасть порядка 10 тысяч россиян.Как сообщают пользователи, Apple требует от них подтвердить личность, для чего нужно предоставить фото паспорта в настройках своего профиля. Если этого не сделать, перестает работать магазин App Store и Game Center, а некоторые не могут открыть свою медиатеку iCloud. Часть пострадавших пользователей, которые не хранили ничего ценного в iCloud, пытаются отвязать старый аккаунт и создать новый на другое имя.Как пишут в издании, всё это связано с автоматической проверкой по базам санкционных лиц. Теоретически, отправка паспорта с датой рождения и другими подробностями должна решить ситуацию, но об успешных кейсах разблокировки пока сообщений не поступало.