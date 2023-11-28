Apple запустила Music Replay 2023 с вашими любимками за весь год

Олег

Music
Фото: MacRumors 


Компания Apple открыла доступ к Music Replay за 2023 год. Об этом пишет MacRumors.

Apple Music Replay — это специальная страница, которая позволяет подписчикам получить информацию о своих любимых исполнителях, треках, альбомах, жанрах и плейлистах, которые они слушали в течение 2023 года. Данные сгруппированы в наглядные карточки и отображаются в виде сториз.

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В верхней части раздела Replay можно просмотреть специальный ролик, содержащий основные данные, а далее — провалиться в раздел с более подробной информацией о ваших предпочтениях за год. После просмотра можно добавить свой плейлист Apple Music Replay 2023 в приложение Music. 

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Источник:
MacRumors
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