Apple запустила новое приложение Find My Certification Asst . Оно позволяет проверить совместимость сторонних «умных» аксессуаров с нативной системой компании.Слухи о предстоящем релизе «умной» метки от Apple ходят уже давно, однако пока они остаются слухами. И вот теперь компания разместила в AppStore свое новое приложение — такое случается нечасто. Программа под названием Find My Certification Asst позволяет разработчикам сторонних смарт-аксессуаров проверить, совместим ли их продукт с API «Локатора» от Apple. Сейчас приложение позволяет провести немало тестов работоспособности аксессуаров — например, правильность подключения, воспроизведение звука по команде iPhone, адекватность поведения прошивки и обновлений ПО смарт-девайса, а также взаимодействие с NFC. Но это не самое важное. Apple официально объявила о скором запуске программы MFi (Made For iPhone) для устройств, которые хотят использовать «Локатор». Это означает, что в ближайшем будущем у пользователей техники Apple появится возможность приобрести по разумной цене те же смарт-метки от сторонних производителей, которые гарантированно будут правильно работать с iPhone, iPad и Mac.Изначально приложение «Найти iPhone» предназначалось для того, чтобы быстро обнаружить на карте потерянный девайс — iPhone или iPad. Для получения местоположения устройства использовался модуль GPS и данные геолокации. Сейчас программа называется «Локатор», и уже научилась запоминать последнее местоположение устройств, не оснащенных GPS — например, наушников AirPods. Вместе с iOS 14 она постепенно расширяет свои возможности . С выходом обновления ОС под номером 14.5 «Локатор» научится находить не только «умные» устройства, но также и аксессуары и вещи — например, смарт-метки, которые могут быть прикреплены к ключам, рюкзаку, куртке, и к любому другому предмету.