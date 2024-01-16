Apple запустила новый App Store. Разве этот магазин приложений мы ждали?

Фархад
App Store

Сегодня, 16 января, компания Apple официально запустила новый магазин приложений. Нет, это не новый стор для iPhone с кучей сторонних приложений. Речь идёт о Vision Pro App Store.

За две недели до официального старта продаж футристичной гарнитуры Vision Pro Apple решила подготовить платформу, предоставив разработчикам доступ к выгрузке своих приложений смешанной реальности.

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Обычные пользователи пока не могут запустить этот магазин и ознакомиться с каталогом, но у тестеров, которые получили в своё распоряжение Vision Pro уже могут попробовать сторонние приложения.

Стоит отметить, что в новом App Store для VisionOS будут размещены как приложения с поддержкой смешанной, виртуальной или дополненной реальности, так и обычные iOS-версии, которые будут отображаться в 2D-режиме. При этом существующие приложения можно переносить на Vision Pro без каких-либо действий со стороны разработчика.

Напомним, предзаказы на Vision Pro стартуют уже в эту пятницу, 19 января, а в продажу безумно дорогой гаджет за $3499 поступит 2 февраля.
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Источник:
MacRumors
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tellurian
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tellurian
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час назад в 21:31
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