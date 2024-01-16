Apple запустила новый App Store. Разве этот магазин приложений мы ждали?

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Сегодня, 16 января, компания Apple официально запустила новый магазин приложений. Нет, это не новый стор для iPhone с кучей сторонних приложений. Речь идёт о Vision Pro App Store.За две недели до официального старта продаж футристичной гарнитуры Vision Pro Apple решила подготовить платформу, предоставив разработчикам доступ к выгрузке своих приложений смешанной реальности.Обычные пользователи пока не могут запустить этот магазин и ознакомиться с каталогом, но у тестеров, которые получили в своё распоряжение Vision Pro уже могут попробовать сторонние приложения.Стоит отметить, что в новом App Store для VisionOS будут размещены как приложения с поддержкой смешанной, виртуальной или дополненной реальности, так и обычные iOS-версии, которые будут отображаться в 2D-режиме. При этом существующие приложения можно переносить на Vision Pro без каких-либо действий со стороны разработчика.Напомним, предзаказы на Vision Pro стартуют уже в эту пятницу, 19 января, а в продажу безумно дорогой гаджет за $3499 поступит 2 февраля.