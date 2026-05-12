Apple запустила новый тип подписок в App Store. Не пожалейте потом

Компания Apple официально запустила новую систему подписок в App Store вместе с релизом iOS 26.5. Речь идёт о так называемых ежемесячных подписках с обязательством на 12 месяцев. По сути, это гибрид обычной помесячной оплаты и годового тарифа.

Схема работает довольно просто. Пользователь оформляет подписку не сразу на год одним платежом, а оплачивает её ежемесячно в течение 12 месяцев. При этом цена остаётся такой же выгодной, как у годового плана. Условно: если подписка на сервис стоит 169 рублей в месяц, то в год она обойдётся в 2028 рублей. При этом приложение предлагает оплатить за год всего 1690 рублей. Тут уже можно будет оформить годовой тариф, но платить по 140,83 рублей в месяц. По сути, Apple пытается решить главную проблему дорогих годовых подписок — необходимость сразу отдавать крупную сумму.Но есть важный нюанс. Несмотря на помесячную оплату, пользователь всё равно берёт на себя обязательство платить весь год. Даже если отменить подписку раньше, оставшиеся платежи всё равно придётся внести. Отключение лишь отменяет автоматическое продление после завершения 12-месячного периода. Тут главное — всё просчитать и помнить, что даже отмена не избавит вас от оплаты.Apple также объяснила, что произойдёт при смене тарифа. Если пользователь решит перейти на другой план до окончания обязательства, система автоматически пересчитает стоимость, вернёт деньги за неиспользованный период и обновит условия подписки.Интересно, что новая система уже работает почти во всех странах мира, кроме США и Сингапура. При этом разработчикам придётся вручную добавлять новый тип подписки в свои приложения, поэтому массово функция появится далеко не сразу.