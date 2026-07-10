Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple запустила полноценную нейросеть без интернета прямо на iPhone 17 Pro

Олег

Фото: MacRumors 

Компания Apple ищет способы перенести крупные системы ИИ прямо в память своих мобильных устройств. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, представители Apple уже встретились со специалистами стартапа PrismML для этой цели — они обсудили особые математические алгоритмы сжатия данных, которые позволяют оптимизировать тяжелые нейросети и запускать их локально на смартфонах без обращения к интернет-серверам. Более того, разработчикам из PrismML уже удалось запустить готовую нейросеть Qwen 3.6 от Alibaba на iPhone 17 Pro. Эта модель содержит 27 миллиардов параметров, которые работают все и сразу. Для сравнения, собственная встроенная модель Apple — AFM 3 Core Advanced — рассчитана на 20 миллиардов параметров, причем из-за особенностей архитектуры в ней одновременно работают лишь от 1 до 4 миллиардов. 

Сейчас ИИ Apple помогает делать более естественным голос Siri и точнее распознавать текст при диктовке в iOS 27. Однако новые методы сжатия позволят перенести в сами айфоны гораздо больше полезных функций Apple Intelligence. Это сделает использование ИИ полностью конфиденциальным, так как вся информация будет обрабатываться внутри телефона. Наверняка, и сами пользователи оценят удобство, когда общаться с чат-ботом можно будет в любом месте без активного интернета. 
2
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Нейросеть научилась определять неисправность авто по звуку мотора. Уже можно пробовать
В Claude Code обнаружен бэкдор — нейросеть следит за пользователями и собирает данные без спроса
Apple встроит Siri AI и искусственный интеллект все свои операционные системы и устройства

Рекомендации

Рекомендации

restore: запустил сервис для пополнения Apple ID, подписок и игр российской картой или через СБП
Bloomberg: в России разблокируют Telegram
9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 9 и Android 17

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также