Apple запустила веб-версию фирменного сервиса «Карты»

Фархад
Apple

Компания Apple официально запустила веб-версию картографического сервиса Apple Maps, хотя пока она доступна в виде бета-версии.

Веб-версия Apple Карт работает в Safari и других браузерах. Пользователи могут прокладывать маршруты, изучать достопримечательности и многое другое, не открывая приложение в своём iPhone, iPad или Mac.

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В некоторых странах работают функции для заказа еды непосредственно с карточки места на Картах. Apple заявляет, что дополнительные опции будут представлены в ближайшие месяцы.

Единственный минус — карты пока работают только на английском языке.
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Источник:
Apple
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