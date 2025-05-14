Apple запустила «Звуковую терапию» для борьбы с СДВГ







Компания Компания Apple совместно с Universal Music Group представила новую коллекцию плейлистов для оздоровления под названием «Sound Therapy». В неё вошли популярные песни с добавлением звуковых волн или белого шума, которые помогают слушателям сосредоточиться, расслабиться и лучше спать. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Sound Therapy использует силу звуковых волн, психоакустики и когнитивной науки, чтобы помочь слушателям расслабиться или сосредоточиться», — говорится в пресс-релизе Apple.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Sound Therapy включает три категории: Focus, Relax и Sleep. Плейлисты состоят из расширенных, инструментальных и переосмысленных версиях популярных треков Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves и других.Плейлисты были созданы командой продюсеров, ученых и звукорежиссеров Sollos, музыкально-оздоровительного предприятия в составе Universal Music Group.Apple заявляет, что плейлисты работают на основе фирменных аудиотехнологий Universal и подкреплены научными исследованиями.Послушать «Звуковую терапию» можно только в Apple Music.