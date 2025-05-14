Apple запустила «Звуковую терапию» для борьбы с СДВГ

Компания Apple совместно с Universal Music Group представила новую коллекцию плейлистов для оздоровления под названием «Sound Therapy». В неё вошли популярные песни с добавлением звуковых волн или белого шума, которые помогают слушателям сосредоточиться, расслабиться и лучше спать.
Плейлисты были созданы командой продюсеров, ученых и звукорежиссеров Sollos, музыкально-оздоровительного предприятия в составе Universal Music Group.
Apple заявляет, что плейлисты работают на основе фирменных аудиотехнологий Universal и подкреплены научными исследованиями.
«Sound Therapy использует силу звуковых волн, психоакустики и когнитивной науки, чтобы помочь слушателям расслабиться или сосредоточиться», — говорится в пресс-релизе Apple.
Послушать «Звуковую терапию» можно только в Apple Music.
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