Apple запустила «Звуковую терапию» для борьбы с СДВГ

Фархад

Apple Music

Компания Apple совместно с Universal Music Group представила новую коллекцию плейлистов для оздоровления под названием «Sound Therapy». В неё вошли популярные песни с добавлением звуковых волн или белого шума, которые помогают слушателям сосредоточиться, расслабиться и лучше спать.

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Sound Therapy включает три категории: Focus, Relax и Sleep. Плейлисты состоят из расширенных, инструментальных и переосмысленных версиях популярных треков Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves и других.

Плейлисты были созданы командой продюсеров, ученых и звукорежиссеров Sollos, музыкально-оздоровительного предприятия в составе Universal Music Group.

Apple заявляет, что плейлисты работают на основе фирменных аудиотехнологий Universal и подкреплены научными исследованиями.

«Sound Therapy использует силу звуковых волн, психоакустики и когнитивной науки, чтобы помочь слушателям расслабиться или сосредоточиться», — говорится в пресс-релизе Apple.

Послушать «Звуковую терапию» можно только в Apple Music.


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Источник:
MacRumors
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Комментарии

wetwet
+885
wetwet
где вы в оригинале про сдвг нашли?
14 мая 2025 в 16:22
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