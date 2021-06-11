Apple зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии несколько новых устройств. На это обратил внимание MacRumors.
В документе, на который ссылаются СМИ, содержится информация о новых устройствах Apple. В частности, там указано, что зарегистрированные устройства являются именно смартфонами Apple, что работать они будут на iOS 14, а также приведены артикулы моделей.
В списке семь артикулов: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643, A2645. Скорее всего, это не означает, что нам нужно ждать релиз линейки из семи разных устройств. Иногда Apple выпускает один и тот же iPhone с небольшими изменениями для разных рынков под разным артикулом. Например, так было с iPhone 12 — в США и в России продавались разные артикулы одной модели; они отличались только наличием или отсутствием модуля 5G. Ранее похожим образом разделяли iPhone XS и iPhone XR — для азиатского рынка выпускались те же самые устройства, но с двумя физическими лотками под сим-карту; артикулы у них тоже были разными.
Можно предположить, что семь моделей по артикулам — это 3-4 модели по факту, которые будут локализованы для разных стран под разными номерами. Напомним, что сейчас в линейку iPhone по факту входят четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. То же самое относится и к 11-му модельному ряду.
Ранее мы рассказали, каких нововведений стоит ждать осенью в iPhone 13. Кроме того, поставщики запчастей обещают, что задержек с новыми моделями в этом году не будет.
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