Apple затеяла очередную технологическую революцию — в этот раз инновации пойдут по розничным магазинам

Скоро посетители Apple Store по всему миру смогут получать дополнительную информацию о гаджетах с помощью дополненной реальности.По данным Bloomberg, Apple активно тестирует новую версию приложения Apple Store с функцией AR, чтобы запустить её в ближайшее время. Компания работает над этим нововведением как минимум с 2020 года. Предполагается, что Apple выпустит сопутствующий API для разработчиков, чтобы другие розничные магазины тоже могли использовать эту функцию.Видимо, Apple затеяла очередную технологическую революцию, но в этот раз она связана с восприятием товаров на полках магазинов и торговых центров. На фоне скорого выпуска первой гарнитуры смешанной реальности этот шаг кажется вполне логичным. Интересно будет понаблюдать, как через несколько лет магазины с дополненной реальностью станут обыденностью.