Apple

Apple затеяла очередную технологическую революцию — в этот раз инновации пойдут по розничным магазинам

Фархад

iPhone 14 Pro

Скоро посетители Apple Store по всему миру смогут получать дополнительную информацию о гаджетах с помощью дополненной реальности.

По данным Bloomberg, Apple активно тестирует новую версию приложения Apple Store с функцией AR, чтобы запустить её в ближайшее время. Компания работает над этим нововведением как минимум с 2020 года. Предполагается, что Apple выпустит сопутствующий API для разработчиков, чтобы другие розничные магазины тоже могли использовать эту функцию.

Видимо, Apple затеяла очередную технологическую революцию, но в этот раз она связана с восприятием товаров на полках магазинов и торговых центров. На фоне скорого выпуска первой гарнитуры смешанной реальности этот шаг кажется вполне логичным. Интересно будет понаблюдать, как через несколько лет магазины с дополненной реальностью станут обыденностью.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+37
arnikrock
Чем бы дитя 2023 года не тешилось...
55 минут назад
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