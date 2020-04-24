У компании Apple появился официальный верифицированный профиль в соцети TikTok. Сейчас там мало подписчиков, но очевидно, что скоро их станет намного больше.
TikTok стал популярен ещё до пандемии коронавируса COVID-19, а сейчас в основном используется площадка для тех, кому скучно сидеть в самоизоляции. Пользователи TikTok публикуют различные постановочные видео, в основном смешные (но бывают и познавательные).
Профиль Apple в TikTok верифицирован, но сейчас он пустой и, возможно, навсегда останется таким. Дело в том, что Apple активно использует только две соцсети: в Instagram она основном публикует подборки фотографий, сделанные пользователями на iPhone, а в Facebook анонсирует новые продукты.
У Apple есть верифицированные профили в Twitter (с 2011 года), «ВКонтакте» (с 2017 года) и других соцсетях, но никакого контента там нет. Дело в том, что компания использует эти соцсети исключительно для размещения рекламы, а такие записи могут публиковаться только от имени зарегистрированного профиля рекламодателя.
Можно предположить, что профиль в TikTok тоже нужен Apple исключительно в рекламных целях. Вряд ли компания будет выкладывать там развлекательные видео, сделанные специально для этой площадки, но она сможет публиковать рекламу, которая будет периодически появляться в лентах пользователей.
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