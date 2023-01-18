Apple завершила эпоху, отказавшись от легендарного девайса 😢

После вчерашней небольшой презентации Apple многие заметили перемены в модельном ряду компьютеров Mac. Самым знаковым стал отказ от прежней версии Mac mini.
Речь идет о Mac mini с процессором Intel. Самая первая модель этого компьютера с чипом PowerPC увидела свет 22 января 2005 года, а процессор Intel Core появился в модельном ряду Mac mini в феврале 2006 года.
Первый Mac mini (2005) был частично пластиковым и выглядел довольно неказисто. Однако компьютер был крайне практичным: только посмотрите, какое количество и разнообразие портов он предлагал.
Но тот самый «старый добрый» Mac mini в алюминиевом unibody-корпусе был представлен в июне 2010 года. С этого момента компьютер совершенно не менялся внешне и год от года получал только более современное «железо». Впрочем, вряд ли кто-то сможет назвать дизайн алюминиевого Mac mini устаревшим даже в 2023 году. Единственное визуальное изменение девайса — незаметное упразднение слота для CD-дисков.
С выходом Mac mini на M2 Pro версия с процессором Intel пропала с сайта Apple. Поскольку в 2020 году компания заявляла, что собирается полностью перевести Mac на собственные чипы Silicon, можно с уверенностью сказать, что Mac mini на Intel мы больше не увидим.
По состоянию на январь 2023 года Mac Pro (2019) в знаменитом дизайне «тёрки» остался последним «яблочным» компьютером на процессоре Intel.
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