Apple провела онлайн-мероприятие, на котором были представлены процессор M1, а также три новых компьютера с ним: MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Ивент завершился появлением известного всем фанатам компании персонажем.
В качестве «one more thing» под конец мероприятия на экранах появился Джон Ходжман, который нам знаком по роли ПК в культовой серии рекламных роликов Apple «Get a Mac». Она снималась и выходила в период с 2006 по 2009 год. В своей знакомой манере «ПК» попытался оправдать свою громкую работу и маленький показатель времени автономной работы по сравнению с новыми MacBook на базе процессора M1.
Ролик может быть удален, поскольку он был вырезан из презентации и загружен пользователем YouTube.
Джастин Лонг, исполнявший в рекламной кампании роль Mac, сегодня на презентации не появился.
На российском сайте Apple уже опубликована стоимость новинок. Цены всех доступных конфигураций мы собрали в отдельной заметке, о доступности устройств в России производитель сообщит позднее.
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