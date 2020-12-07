На прошлой неделе появился намёк, указывающий на еще одну презентацию новых продуктов Apple во вторник 8 декабря. Если верить новой утечке, компания представит новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, а также ТВ-приставку Apple TV и наушники AirPods.
Сайт MyDrivers со ссылкой на источник сообщает, что в приставке Apple TV 2020 используется чип Apple A12Z Bionic, который дебютировал с выходом планшетов iPad Pro этого года. Сообщается, что устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 ГБ. Таким образом новинку можно будет активнее использовать в качестве консоли для игр из App Store и сервиса Apple Arcade.
По словам источника, в Apple TV 2020 будет реализована новая система охлаждения, позволяющая устройство работать на максимальных частотах процессора без перегрева. Что касается наушников AirPods, то о них слишком мало подробностей, известно, что их стоимость составит около 600 долларов. Возможно, компания наконец-то представит свою накладную модель Studio. Скорее всего, новые продукты Apple представит на своем официальном сайте без проведения специального мероприятия.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
А для игр за телевизором, полагаю, куда лучше подойдёт PS и Xbox.
У меня из 32GB занято от силы 10.