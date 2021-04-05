В iPhone 13 Pro, который должен быть представлен осенью 2021 года, уменьшится «челка» на экране. Об этом рассказали в MacRumors.
В руки к журналистам из Macotakara попал макет iPhone 13 Pro, напечатанный на 3D-принтере. Такие «болванки» обычно получают производители чехлов и прочих аксессуаров. На фотографиях явно прослеживается более узкая челка — напомним, что она еще ни разу не меняла свой размер и расположение с релиза iPhone X. Эксперты даже называют её точные размеры в сравнении с актуальными моделями: 26,8мм в длину и 5,35мм в высоту, против 34,83 х 5,30 в текущем её варианте.
Ввиду этого может возникнуть вопрос — не будет ли вырез уменьшен из-за упрощения системы Face ID и, как следствие, снижения её надежности? Похоже, что нет, так как, согласно макету, свое расположение изменит верхний слуховой динамик и фронтальная камера. По сути, динамик «переедет» выше, на самый угол передней панели, благодаря чему освободится место для более плотной компоновки Face ID. Кроме того, фронтальная камера (отмечена желтым цветом) сместится к краю «челки» — сейчас она располагается ближе к середине. Других изменений в дизайне макет не демонстрирует — в частности, блок задних камер, похоже останется таким же, как сейчас.
В опубликованных ранее утечках сообщалось, что в будущих поколениях своих смартфонов Apple может отказаться от «челки» в пользу отверстия в экране. Система Face ID в таком случае, возможно, разместится прямо под дисплеем. Кроме того, в сеть попали возможные новые цвета будущей линейки.
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Может и рамки чуть уменьшат ещё.)