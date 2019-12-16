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Принадлежащая компании Microsoft студия Mojang предоставил российским пользователям ранний доступ к игре Minecraft Earth. Это версия Minecraft с поддержкой дополненной реальности.
В отличие от Pokemon Go, Harry Potter: Wizards Unite, Ghostbusters World AR и других подобных AR-игр, в Minecraft Earth не нужно никого ловить, но ходить по городу всё равно придётся. Игроку нужно собирать различные блоки: одни могут находиться рядом с ним, а за другими нужно в реальности пройти какую-то дистанцию по улице.
Собранные блоки нужно использовать для строительства различных сооружений. В игре также реализован кооперативный мультиплеер: вы можете помогать другим игрокам в строительстве, и у них есть возможность оказывать помощь вам, предоставляя недостающие блоки.
В Minecraft Earth получаются почти такие же постройки, как в оригинальной версии Minecraft. Отличие в том, что вы можете размещать их рядом с собой: на полу, столе или земле. Конструкция отображается через камеру смартфона, её можно обойти кругом и рассмотреть со всех сторон, как если бы она была настоящей. Лучше всего играть днём при хорошем освещении и наличии свободного пространства для расположения построек.
Minecraft Earth позволяет не только строить сооружения, но также собирать питомцев и бороться с виртуальными монстрами.
Игра находится на стадии раннего доступа, поэтому может быть совместима не со всеми смартфонами. Главное требование — операционная система не ниже iOS 12 или Android 8.0 и поддержка технологий дополненной реальности на аппаратном уровне.
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