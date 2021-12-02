«С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18, так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями», — рассказал актер и бывший губернатор Калифорнии.







Вышел трейлер World of Tanks с анонсом «Новогоднего наступления — 2022». В главной роли — Арнольд Шварценеггер. Разработчики пока держат подробности в секрете.В ролике раскапывается история мальчика Джони, который отправил письмо своему кумиру, но прошло почти 30 лет, и только сейчас письмо доходит до адресата. Получив послание, Арнольд решает встретиться с Джонни.«Новогоднее наступление» — это праздничное событие в World of Tanks. В этот период предусмотрены различные новогодние активности. Разработчики поделится подробной информацией в ближайшее время.