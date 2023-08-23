Артемий Лебедев показал идеальный ПВЗ Wildberries

Фото: «Студия Артемия Лебедева»
«Студия Артемия Лебедева» разработала новый дизайн оформления пунктов выдачи заказов Wildberries. Как указано на сайте, целью было подчеркнуть дружелюбность и технологичность маркетплейса, а в основе дизайна — силуэты ягод разных форм и размеров.
Сейчас Wildberries не предъявляет к владельцам ПВЗ строгих требований по наполнению, поэтому они оснащают свои пункты так, как считают нужным, и на что у них хватает средств. Переход к единому стандарту, подобному тому, что создали в «Студии Артемия Лебедева», значительно увеличил бы их затраты. Впрочем, бизнесмены могут вздохнуть с облегчением: пресс-служба Wildberries заявила, что это лишь один из вариантов оформления, и он не будет реализован.
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