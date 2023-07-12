Артемий Лебедев рассказал, как у него украли Telegram-канал. Разводка очень простая

В ВК-аккаунте Артемия Лебедева появился ролик, в котором автор рассказывает, как именно у него украли Telegram-канал. Схема оказалась несложная.
Всё началось с входящего сообщения от рекламодателей, которые запросили у Артемия статистику по его Telegram-каналу. К письму была приложена ссылка на сервис TG Stat — популярный агрегатор данных о Telegram, которым пользуются многие блогеры. Мошенники указали, что по этой ссылке будет одна специальная кнопка, которая якобы выгружает всю нужную статистику в удобном для рекламодателя виде.
Лебедев перешел по ссылке, и увидел форму авторизации через аккаунт Telegram — для TG Stat это нормально, поэтому блогер не заподозрил ничего криминального. Сомнений не возникло и после того, как сайт запросил код из СМС, так как это обычный атрибут авторизации. Судя по всему, далее сайт попросил отключить двухфакторную авторизацию, так как Артемий говорит, что решил отключить её на пару минут ради выгрузки статистики для рекламодателей.
Так совпало, что в этот момент блогер ехал на трассе с плохим интернет-соединением. После ввода кода из СМС ему начали звонить знакомые по обычной телефонной связи и говорить, что аккаунт, похоже, угнан, так как в канале появился странный пост. С этого момента мы уже знаем, что происходило дальше. Лебедев позвонил знакомым, имеющим отношение к Telegram и попросил удалить фейковый пост, так как сам не имел такой возможности.