Артисты из Казани завезли «Камаз» татарского вайба к VK Fest

Александр


В преддверии VK Fest в Казани, который пройдет 29 июня возле центра семьи «Казан», татарские артисты завезли целый «Камаз» национального вайба. Они сняли клип, в котором звучат треки из лайнапа фестиваля на татарском языке с национальными музыкальными инструментами. Для съёмки артисты привезли настоящий «Камаз» — легендарный грузовой автомобиль, который производится именно в Татарстане и стал символом местной индустрии и духа.

Солист группы ОММАЖ, DJ Bubblegum и исполнители лейбла Yummy Music — Al Su, Elina и Ильяс Фархуллин — перепели хиты «Хлеб» — «Шашлындос», «Комната культуры» — «Поезда», Юлия Савичева — «Если в сердце живет любовь» и Баста — «Поколение Х».

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