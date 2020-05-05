Первая игра из серии Asphalt была выпущена пятнадцать лет назад. В честь этой даты компания Gameloft проводит в Asphalt 8: Airborne и Asphalt 9: Legends ряд ивентов, на которых игроки могут получить эксклюзивные подарки.
В Asphalt 9: Legends с 5 по 25 мая можно получить лимитированную версию автомобиля Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack 2016 с праздничным оформлением. 8 мая начнётся специальный ивент, после выполнения заданий в котором можно получить Lamborghini Veneno.
Пользователи консоли Nintendo Switch получат в подарок Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack просто так — достаточно запустить Asphalt 9: Legends с 11 по 31 мая. С 14 по 20 мая по итогам ивента можно будет выиграть Nissan GTR Nismo.
В Asphalt 8: Airborn с 13 по 27 мая будет бесплатно выдаваться гоночный автомобиль KTM X-Bow GT4, а 22 мая можно принять участие в специальном ивенте и получить шанс выиграть Lamborghini SIAN в эксклюзивной расцветке.
Кроме того, на сайте Asphalt Legends доступна браузерная версия игры Asphalt GT — самой первой в этой серии. Она исчезнет спустя месяц, 5 июня.
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