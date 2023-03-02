Астронавт МКС сделал фото северного сияния прямо со станции — выглядит просто потрясно!

Астронавт Джош Кассада сделал снимок северного сияния, пролетая над полюсом Земли. Он опубликовал фото в своем Twitter-аккаунте.В момент съемки Международная космическая станция (МКС) пролетала на высоте около 400 километров над поверхностью Земли. Астронавт поймал момент, когда разноцветное свечение будто опоясывало планету и фотография действительно получилась впечатляющая. Он подписал снимок двумя словами: Absolutely unreal. Вряд ли здесь требуется перевод.К слову, в последнее время Аврору (северное сияние) увидели жители совсем не северных регионов Земли. Например, житель Калифорнии (США) опубликовал вот такой снимок — он был сделан над национальным парком «Долина смерти» в понедельник:Примерно в тот же период Аврору было видно из Подмосковья:К сожалению, снимок был сделан на картофелину.