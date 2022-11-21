ASUS хитро возвращается в РФ, чтобы продавать видеокарты



Компания ASUS, ранее ушедшая из России, нашла способ продавать в нашей стране свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, ASUS оформила заявку на регистрацию ряда своих новых и перерегистрацию старых продуктов для продажи на территории Евразийского экономического союза. Регистрация позволит компании беспрепятственно ввозить и продавать товары на внутри содружества, в которое входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.



Напомним, что в марте ASUS сообщила о полном уходе с рынка РФ и перестала поставлять видеокарты и другие свои продукты. Новые сертификаты в ЕАЭС позволит компании официально вернуть свои продукты на российские прилавки, а также контролировать импорт, как и раньше.



На данный момент ASUS подала заявки на регистрацию на территории ЕАЭС своих видеокарт с чипами Nvidia 30-й серии, а также с чипами AMD, в частности, Radeon RX 7900XT.