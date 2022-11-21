ASUS Россия Видеокарты

ASUS хитро возвращается в РФ, чтобы продавать видеокарты

Олег

ASUS


Компания ASUS, ранее ушедшая из России, нашла способ продавать в нашей стране свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, ASUS оформила заявку на регистрацию ряда своих новых и перерегистрацию старых продуктов для продажи на территории Евразийского экономического союза. Регистрация позволит компании беспрепятственно ввозить и продавать товары на внутри содружества, в которое входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.

Напомним, что в марте ASUS сообщила о полном уходе с рынка РФ и перестала поставлять видеокарты и другие свои продукты. Новые сертификаты в ЕАЭС позволит компании официально вернуть свои продукты на российские прилавки, а также контролировать импорт, как и раньше.

На данный момент ASUS подала заявки на регистрацию на территории ЕАЭС своих видеокарт с чипами Nvidia 30-й серии, а также с чипами AMD, в частности, Radeon RX 7900XT. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+288
Monder
Это позволит компании продавать свои видеокарты на рынка ЕАЭС. Речь не про РФ. У компании уже есть офис, уже налажен процесс регистрации. Ей незачем выстраивать заново в другой стране всё с нуля. Также сделал и Samsung, например.
2 часа назад в 17:55
#
Влад Соло
+568
Влад Соло
Уходя уходи🤷‍♂️
2 часа назад в 17:57
#
tellurian
+4737
tellurian Влад Соло
Товары нужны пользователям, компании деньги.
2 часа назад в 17:59
#
Konstantin Bulatnikov
+89
Konstantin Bulatnikov
Это до тех пор пока не узнали Пиндосы, побегут снова обратно на поклон к дяди Сэму...
час назад в 19:09
#
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