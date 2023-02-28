Аудитория «Авито» впервые превысила отметку в 60 млн пользователей в месяц

Александр



Количество уникальных пользователей платформы «Авито» за январь 2023 года впервые превысило отметку в 60 млн человек. Классифайд стал самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга в России.

По данным Mediascope, в январе 2023 года на сайт «Авито» и в мобильное приложение зашли 60,2 млн человек по всей России старше 12 лет. По этому показателю компания обогнала Ozon и Wildberries.

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