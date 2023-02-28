Количество уникальных пользователей платформы «Авито» за январь 2023 года впервые превысило отметку в 60 млн человек. Классифайд стал самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга в России.
По данным Mediascope, в январе 2023 года на сайт «Авито» и в мобильное приложение зашли 60,2 млн человек по всей России старше 12 лет. По этому показателю компания обогнала Ozon и Wildberries.
Аудитория «Авито» впервые превысила отметку в 60 млн пользователей в месяц
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
- Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram
- Общаться в WhatsApp стало гораздо удобнее. Оцените два нововведения
- Вот почему стоит поменьше пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания