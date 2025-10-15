Аудитория МАХ превысила 45 миллионов человек

Средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллионов пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек. 

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 миллиардов сообщений и совершили более 700 миллионов звонков. Количество чатов выросло до 6,5 миллионов.

В конце августа пользователям МАХ стали доступны видеокружки — с 29 августа отправлено более 20 миллионов видеосообщений, чаще всего ими делились пользователи до 17 лет. Количество каналов в МАХ превысило 11 тысяч.

15 сентября МАХ запустил возможность создания Цифрового ID — аналога бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+. Подтвердить возраст с помощью Цифрового ID можно на кассах самообслуживания 170 магазинов крупнейших российских ритейлеров: «Магнита», Х5 и «ВкусВилла».
Комментарии

+3
darkBEAR
50+ ???😅🤣😂
Сегодня в 14:27
#
Tigrolik
+825
Tigrolik
Бюджетники и зумеры в основном.
2 часа назад в 15:58
#
+6
Slepoy2.0
Да, эти педерасты – что в голосованиях, что в этом OR Messenger Э OR – насильно туда вовлекают воспитателей, учителей и многих беззащитных и бесправных граждан нашей страны. в общем, всё как решил рядом стоящий с президентом мужчина.
2 часа назад в 16:10
#
+1
nomer010 Slepoy2.0
В этом и причина — в "беззащитном и бесправном" поголовье. Не хватает пассионариев. И чем дальше, тем только хуже и страшнее. Зумеры, походу, вообще страну передадут мигрантам и им подобным.
2 часа назад в 16:20
#
Олег Воронин
+2403
Олег Воронин
Еще чуть-чуть и будет 4 млрд
30 минут назад
#