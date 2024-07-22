Аудитория Telegram достигла рекордного числа

Александр



Разработчики Telegram раскрыли свежий показатель MAU — количество пользователей, которые запускаюn мессенджер хотя бы один раз в месяц. Он составил 950 миллионов человек, что является рекордом для Telegram за всё время.

В апреле телеграмом пользовались 900 миллионов человек в месяц, а по прогнозам Павла Дурова в течение года этот показатель вырастет до 1 миллиарда, то есть приблизительно одной седьмой части от всего человечества.

Разработка Telegram началась в 2013 году, то есть ещё в то время, когда Павел Дуров возглавлял основанную им соцсеть «ВКонтакте». В 2014 году его под угрозой возбуждения уголовного дела вынудили продать свою долю «ВКонтакте», после чего он вместе со своим братом Николаем и небольшой командой разработчиков уехали из России. Они сменили несколько стран и в итоге обосновались в ОАЭ. В конце 2013 года у Telegram был 1 миллион пользователей, за 11 лет проекту удалось увеличить свою аудиторию почти в тысячу раз. В 2015 году компания Google предлагала за Telegram 1 миллиард долларов, но Павел Дуров отклонил это предложение.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Telegram скоро заменит вам браузер. Павел Дуров рассказал о следующем крутом нововведении в мессенджере
Эксперты объяснили, почему Telegram опасен. Павел Дуров феерично разгромил все их доводы
Дуров впервые показал свой смартфон. Врёт или нет?

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила суперважное обновление для смартфонов Galaxy. Ставить всем!
OZON порадовал всех пользователей долгожданным изменением
На доисторические смартфоны Galaxy выходит One UI 6.1 с главной фичей Samsung 2024 года
Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии