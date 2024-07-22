Аудитория Telegram достигла рекордного числа





Разработчики Telegram раскрыли свежий показатель MAU — количество пользователей, которые запускаюn мессенджер хотя бы один раз в месяц. Он составил 950 миллионов человек, что является рекордом для Telegram за всё время.



В апреле телеграмом пользовались 900 миллионов человек в месяц, а по прогнозам Павла Дурова в течение года этот показатель вырастет до 1 миллиарда, то есть приблизительно одной седьмой части от всего человечества.



Разработка Telegram началась в 2013 году, то есть ещё в то время, когда Павел Дуров возглавлял основанную им соцсеть «ВКонтакте». В 2014 году его под угрозой возбуждения уголовного дела вынудили продать свою долю «ВКонтакте», после чего он вместе со своим братом Николаем и небольшой командой разработчиков уехали из России. Они сменили несколько стран и в итоге обосновались в ОАЭ. В конце 2013 года у Telegram был 1 миллион пользователей, за 11 лет проекту удалось увеличить свою аудиторию почти в тысячу раз. В 2015 году компания Google предлагала за Telegram 1 миллиард долларов, но Павел Дуров отклонил это предложение.





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