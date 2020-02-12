WhatsApp — самый популярный сервис для обмена сообщениями. Мессенджер, принадлежащий Facebook, сегодня отчитался об очередном росте числа аудитории. Два года назад количество пользователей приложения составляла 1,5 миллиарда.



Сегодня стало известно, что активная аудитория мессенджера — 2 миллиарда человек. WhatsApp был запущен 11 лет назад, компания приобрела сервис за 19 миллиардов долларов шесть лет назад. В своем заявлении компания не упустила возможности напомнить об использовании сквозного шифрования для всех диалогов в приложении.





«Надежное шифрование действует как прочнейший цифровой замок, который защищает информацию, отправляемую через WhatsApp, помогая защитить ваши данные от хакеров и преступников. Сообщения хранятся только на самом устройстве и ни у кого нет возможности их перехватить или прослушать звонки, даже у нас. Ваши разговоры остаются между вами», — WhatsApp в своем блоге.



Власти Индии безуспешно пытаются заставить Facebook отказаться от шифрования. В этой стране у мессенджера 400 миллионов пользователей.



Исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что сервис будет в дальнейшем отстаивать конфиденциальность пользователей. Это произошло на фоне судебного иска к израильской компании NSO, которая обнаружила экслоит и использовала его сотни раз для взлома.





«Надежное шифрование является необходимостью в современной жизни. Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности. Мы работаем с ведущими экспертами в области безопасности, используем ведущие в отрасли технологии, а также предоставляем средства контроля и способы извещения о проблемах», — сказали в компании.



Двухмиллиардный рубеж — это важный момент для WhatsApp, который естественным путем приобрел такую популярность. От себя хочется добавить, что все заявления компании о защите данных выглядят неоднозначно на фоне Двухмиллиардный рубеж — это важный момент для WhatsApp, который естественным путем приобрел такую популярность. От себя хочется добавить, что все заявления компании о защите данных выглядят неоднозначно на фоне истории со взломом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса.





