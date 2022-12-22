«Аватар: Путь воды» появился в российских кинотеатрах. Что с озвучкой и ценами?





Российские кинотеатры начали прокат одного из самых долгожданных фильмов этого года «Аватар: Путь воды». Официально у него нет прокатного удостоверения, но это не стало помехой.



Фильм фигурирует в расписаниях и афишах под названиями «Сверхлюди», «Аватар-2» или просто «Аватар». Его можно посмотреть в Москве, Казани, Якутске, Ярославле, Владивостоке, Красноярске и некоторых других городах. В большинстве случаев указано, что прокат осуществляет не сам кинотеатр, а некая сторонняя организация, арендовавшая кинозалы для частного показа. Билеты стоят примерно полтора-два раза дороже, чем на другие фильмы (что объясняется ещё и хронометражом — более трёх часов).



С озвучкой никаких проблем нет. В Россию попали прокатные копии из Казахстана, где этот фильм показывают с 15 декабря в двух версиях дубляжа — на русском и казахском языках. Точно такие же экранки уже около недели гуляют по торрентам. Что касается качества изображения — оно стандартное для 2D-фильмов. Существует и 3D-версия (сломавшая проекторы в нескольких кинотеатрах Японии), но её в России не показывают.

