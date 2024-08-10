«Авито» активирует гуманитарную кампанию #яПомогаю для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей
Александр Кузнецов —
«Авито» обеспечит доставку помощи для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Доставка товаров с хэштегом #яПомогаю через «Авито» будет бесплатна для волонтеров Российского Красного Креста, организующих помощь жителям этих регионов. Кроме того, для временно закрывшихся пунктов выдачи заказов будут продлены сроки хранения посылок. Арендодателям и арендаторам жилья в Курской области также будут компенсированы отмененные брони. На «Авито» создан специальный лендинг, где можно узнать, как присоединиться к кампании.
На сайте и в приложении онлайн-платформы «Авито» появилась возможность помощи жителям Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Через хэштег кампании пользователи платформы могут получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагаются вещи для пострадавших, в том числе бесплатно и по символической цене. Весной такую же гуманитарную кампанию «Авито» запускал для жителей пострадавших от наводнений регионов. Объем помощи, которую россияне безвозмездно передали через платформу, составил почти 30 млн рублей. Тогда Красный Крест впервые подключили через «Авито» к этой кампании.
Тех, кто готов передать вещи, просят добавлять в свои объявления хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске.
«Наша задача в этой кампании — дать возможность людям быстро помочь друг другу. Просто поставьте хэштег #яПомогаю, и представители Красного Креста сами с вами свяжутся. География пользователей, которые могут оказать помощь жителям этих регионов — вся Россия. Сейчас наиболее востребованы предметы первой необходимости, средства гигиены, постельное белье, товары для детей, бытовая техника для пунктов временного размещения и товары для людей с ограниченными возможностями», — сообщили представители «Авито».
Также в рамках кампании объявляется сбор ресурсной помощи для добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Отряду в зонах ЧС нужны рабочие ноутбуки, мобильные телефоны, топливо, а также помощь с машинами для эвакуации. Оказать помощь можно через специальный лендинг #яПомогаю, где указана вся необходимая информация.
Помощь пострадавшим через Российский Красный Крест
Ключевым партнером гуманитарной кампании «Авито» стал Российский Красный Крест (РКК), команда и волонтеры гуманитарной организации принимают заявки на получение помощи от пострадавших. Команда Российского Красного Креста сможет заказывать товары с хэштегом #яПомогаю по всей России с бесплатной доставкой.
Что необходимо сделать для оказания помощи через Российский Красный Крест
— Разместить на «Авито» объявление с указанием хэштега #яПомогаю в заголовке и ценой 1 рубль или внести изменения в существующее объявление о передаче товаров первой необходимости;
— Ответить в личных сообщениях на запрос с официального аккаунта РКК, который ведут волонтеры. Ссылка на аккаунт РКК указана на лендинге гуманитарной кампании.
— Доставка товаров в Липецкую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области будет полностью бесплатной для Российского Красного Креста.
— Условия действуют только для безвозмездной помощи Российскому Красному Кресту.
Что необходимо сделать для получения помощи через Российский Красный Крест
Пострадавшие могут оставить заявку на получение адресной помощи через:
— Белгородское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 181. Email: 31region@redcross.ru
— Курское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 87/7. Email: 46region@redcross.ru
— Центральный аппарат Российского Красного Креста: +7 499 126-75-71
— Номер федеральной горячей линии Российского Красного Креста: +7 (800-23) 4-07-07
По мере дополнения контактных данных региональных отделений Красного Креста информация будет обновляться на лендинге проекта.
Как получить возврат за бронирование жилья
Всем пользователям, кто в период с 7 до 18 августа отменил бронирование жилья в Курской области, «Авито» вернет предоплату, даже при наступлении безвозвратного периода. Арендодателям отмены броней будут компенсированы бонусами. Они автоматически начислятся в течение нескольких дней.
Виды и условия помощи могут дополняться в зависимости от развития ситуации и подключения других партнеров «Авито» к гуманитарной кампании.
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