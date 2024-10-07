Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей



Для повышения удобства пользователей на платформе Авито Авто заработал раздел для поиска и покупки нового автомобиля. На данный момент в каталоге собрано более 160 тыс. автомобилей от дилеров из различных регионов страны. Среди ключевых особенностей раздела “Новые авто” – возможность отфильтровать предложение по ряду факторов, среди которых не только стоимость и характеристики, но также условия гарантии и история представленности дилеров на платформе.



Интерес россиян к поиску и покупке новых автомобилей онлайн растет. Как показало исследование, проведенное Авито Авто в сентябре 2024 года, среди потребителей, недавно купивших новую машину, 74% для поиска и выбора нового авто в первую очередь пользовались онлайн-источниками: 33% – сайтами с объявлениями, 30% – сайтами автосалонов и дилеров, 11% – сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%.



Причиной выбора в пользу новой машины, а не автомобиля с пробегом, преимущественно является желание сделать покупку именно у дилера (30% респондентов) в силу различных обстоятельств, в первую очередь, для легкости и безопасности покупки. На втором месте оказалась материальная выгода: 24% опрошенных рассказали, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. 24% аудитории привлекала гарантия, которая предоставляется на новые авто, 20% выбрали дилера из-за скидок/спецпредложений, еще 19% хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет/практически нет среди авто с пробегом.





«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает Авито Авто: на данный момент их уже более 2500, это около 80% всех официальных дилеров, представленных на российском рынке. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто. Авито Авто помогает с решением этой проблемы: на платформе в разделе “Новые авто” собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как "Проверенный партнер" и "Официальный дилер" облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки», – прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые автомобили» Авито Авто.



В каждом объявлении в каталоге есть параметры бонусов, которые можно получить при покупке конкретной модели автомобиля – например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО и аксессуары в подарок и пр. Также в разделе предусмотрены фильтры по условиям гарантии на машину и возможность воспользоваться сервисом Селект, где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.



Кроме того, в разделе с новыми авто дилеры могут соединять в одном мультиобъявлении схожие модели, различающиеся отдельными параметрами – например, цветом, типом коробки переключения передач, типом двигателя и пр. Благодаря этому покупатели могут увидеть в одной карточке товара различные варианты модели, сравнить их и выбрать наиболее подходящий.



Попасть в раздел “Новые авто” можно в мобильном приложении Авито.