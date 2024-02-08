Авито Авто запустил оформление кредита на покупку автомобилей, не покидая приложение

Артем
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С сегодняшнего дня на Авито Авто появилась возможность оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом для частных лиц, не покидая приложение. Функция доступна в приложении Авито на IOS и Android. Рассмотрение и принятие решения о выдаче кредита производят КБ «Локо-Банк» (АО) и ПАО «МТС-Банк». Доступ к подаче заявки находится внутри объявления о продаже автомобиля. Чтобы заполнить заявку на кредит, нужно пройти авторизацию через личный кабинет Госуслуг.

Максимальная сумма для оформления заявки на кредит — 5 000 000 рублей. Пользователь может предоставить документы в банк для постановки автомобиля под залог в течение 30 дней с даты подписания договора, сделав условия по кредиту более выгодными. Таким образом процентная ставка по кредиту снижается. После погашения кредита залог с автомобиля снимается. Подробности залога и другие условия кредитования лучше уточнять у банков заранее. 

«Как лидер рынка, Авито Авто реализует стратегию цифровой трансформации автоиндустрии. Мы внедряем новые продукты и сервисы, чтобы пользователям Авито было просто и удобно принимать такие сложные решения, как покупка автомобиля. Возможность взять кредит прямо в приложении Авито для покупки авто существенно упростит опыт покупки, считаем это важным шагом на пути развития авторынка», — комментирует Анна Григорова, руководитель проектного офиса в Авито Авто. 

«Один из главных приоритетов Локо-Банка — предоставление удобных, доступных и безопасных финансовых решений частным лицам. Банк в постоянном режиме работает над улучшением качества сервиса, поэтому сотрудничество с Авито.Авто по кредитованию пользователей для нас, безусловно, перспективный проект. Тестовый запуск программы позволит нам оценить возможности ресурса и получить ценные отзывы для дальнейшего совершенствования клиентского обслуживания. Считаем, что у этого проекта большой потенциал: пользователь получает быстрый и надежный способ финансирования на покупку автомобиля онлайн без непосредственного обращения в банк, что в дальнейшем будет способствовать развитию этого сегмента кредитования», комментирует — Юлия Вавилина, директор Центра потребительского кредитования Локо-Банка. 

Как выглядит предложение на карточке объявления об автомобиле на IOS и Android, под ценой:

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В настоящий момент требования к автомобилям, которые могут быть использованы в качестве залога для снижения процентной ставки:
  • легковой автомобиль категории B 
  • зарегистрирован в ГИБДД РФ
  • технически исправен, не имеет юридических ограничений
  • имеет идентификационный номер (VIN) и номер кузова, свидетельство о регистрации (СТС, ЭПТС)
  • возраст авто не старше 10 лет. 
  • застрахован полисом ОСАГО (при этом КАСКО необязателен)
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