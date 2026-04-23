«Авито Доставка» стала доступна для клиентов рекламных агентств

Александр


Команда «Авито Pro» для агентств расширила возможности инструментов. Теперь клиенты агентств, которые работают по рекламной модели, могут подключать доставку. Заказ оформляется на реквизиты предпринимателя, а услуги продвижения  как и прежде оказываются через аккаунт агентства.

Раньше «Авито Доставка» была недоступна бизнесам, которые работают с агентствами по рекламной модели. Это было барьером для продаж: таргетинги ограничивались географией, а потенциал объявлений снижался.

Новый инструмент решает эту задачу: продавцы получают доступ к доставке с десятками тысяч пунктов выдачи по всей России и могут работать с покупателями из других регионов.

Если продавец работает с агентством по рекламной модели, то продвижение оплачивается через подрядчика. В таком случае при подключении доставки заказ автоматически оформляется на реквизиты продавца. Инструменты продвижения и бюджет на него остаются в аккаунте рекламного агентства.

Общаться с покупателями можно через аккаунт рекламного агентства от имени продавца или его подрядчика.
