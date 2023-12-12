«Авито» — лидер цифровой индустрии. Две награды Digital Leaders и звание компании года

Александр
 
В рамках ежегодной премии Digital Leaders, отмечающей достижения онлайн-сервисов, «Авито» получил 2 награды. Сервис «Авито Доставка» назван «Продуктом года», а Ирина Грачева, директор транзакционных продуктов, получила звание лауреата в категории «Электронная коммерция». Еще одну награду в номинации «Компания года» в категории «Электронная коммерция» «Авито» получил в рамках премии «Время Инноваций».

«Авито Доставка» позволяет покупать товары даже у частных лиц с теми же опциями, как в интернет-магазине, — с возможностью проверить заказ и отказаться от него, и итоговым перечисление денег продавцу только после получения посылки. Чаще всего «Авито Доставкой» пользуются в категориях «Электроника» и «Обувь, одежда, аксессуары».

В 2019 году к команде «Авито Доставки» присоединилась Ирина Грачева. Ирина руководит разработкой проекта, фокусируясь на продуктовых и технологических аспектах сервиса.

Профессионализм и опыт, привнесенный в проект с момента ее присоединения, позволили команде проекта масштабировать сервис. Число посылок, отправляемых россиянами через «Авито Доставку», дошло до нескольких сотен тысяч в день, сервис работает с крупнейшими федеральными логистическими операторами и охватывает более 30 тысяч населенных пунктов по всей стране. Благодаря достижениям в развитии Авито Доставки и сопутствующим финтех-решениям, Ирина была названа цифровым лидером года в рамках премии Digital Leaders.

«Эти награды подтверждают масштабность пути, пройденного компанией от доски объявлений до безопасной и современной платформы онлайн-шоппинга. Мы кардинально меняем классифайд-модель „Авито“, внедряя технологические  решения на каждом этапе пользовательского пути, чтобы у наших клиентов под рукой всегда были инновационные и удобные сервисы. Награды  „Продукт года“ и „Компания года“ на премиях Digital Leaders и Время Инноваций — это достижение сплоченной и талантливой команды. Мы гордимся нашими успехами и готовы к новым проектам, в которых реализуем миссию „Авито“ — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг», — Ирина Грачёва, директор по транзакционным продуктам «Авито».

Также «Авито» стал лауреатом в премии «Время Инноваций». Экспертное жюри отметило компанию высшей наградой в категории «Электронная коммерция». В 2023 году компания запустила цифровой проект для социальной помощи «Авито Польза»,  ленту вертикальных коротких видеороликов и стала первой платформой для коммерции, пользователи которой смогут пройти подтверждение профиля с помощью ID банков: Tinkoff и Сбер. Также на платформе появился раздел «Авито Премиум», где представлены товары люксовых брендов, которые прошли проверку на подлинность. Проверку проводит партнер — компания Legit Grails.

Второй год подряд штат «Авито» растет более чем на 30%. Более 7500 сотрудников компании начинают свой рабочий день из 50 городов в регионах. Уникальную корпоративную культуру Авито демонстрируют и офисы компании — они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.
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Комментарии

tellurian
+4717
tellurian
Ещё выдать им награду, как одним из лидеров худшей поддержки пользователей.
За год было 2 или 3 случая и они не смогли помочь и не хотели помогать. И не только я.
А их цветной рейтинг тоже странное решение.
2 часа назад в 16:47
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