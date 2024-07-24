«Авито» и Apple договорились в рекордные сроки

Компания «Авито» вернула свое приложение в «яблочный» магазин менее чем за сутки. Компания отчиталась об этом в своем Telegram-канале.
Напомним, что iOS-приложение «Авито» пропало из Apple App Store утром 23 июля. Никаких предпосылок или видимых причин для удаления утилиты не было, поэтому решение Apple стало неожиданностью для всех. «Авито» оперативно начала переговоры с представителями «яблочной» компании и приложение вернулось обратно менее чем через сутки.
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К сожалению, причины удаления iOS-приложения из App Store так и не были раскрыты. Короткий пост от «Авито» выглядит так: «Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», а сама Apple ситуацию и вовсе не комментировала публично. В любом случае рекомендуем вам создать «консерву» приложения «Авито» на будущее, если удаление повторится.