Авито и Ассоциация ФинТех договорились о сотрудничестве

Артем
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Авито и Ассоциация ФинТех (АФТ) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается обмен опытом, объединение усилий по развитию технологий и участие в совместных мероприятиях. 

Ассоциация ФинТех — межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. Цель Ассоциации — развитие цифровых финансовых сервисов и технологий на основе российских решений.

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Авито развивает продукты с акцентом на удобство, простоту и безопасность использования для клиентов. Будучи крупнейшим классифайдом в мире и стране, Авито постепенно расширяется, сопровождая пользователя на каждом этапе сделки. Так, пользователи платформы уже могут совершать безопасные сделки по покупке товаров с доставкой в товарных категориях, бронировать автомобиль или жилье, а также записываться к мастерам красоты через онлайн-заявку. Каждая подобная сделка сопровождается денежной операцией или связанным финансовым продуктом, поэтому Авито растит экспертизу в финтех-сфере. Все эти проекты, цель которых — предоставить клиентам наилучший пользовательский опыт, осуществляются в партнерстве с финансовыми институтами.


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Комментарии

+111
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Очередная мера контроля оборота денежных средств. Кто где что продал , сколько получил, и где в данный момент находится .
Сегодня в 16:29
#
tellurian
+4787
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Маленькие суммы беру налом (до 5-10 тысяч), крупные только переводом. Чтобы не сунули подделку.
машины когда подавал, шёл в банк или в банкомат и покупатель туда клал деньги своей рукой. Все прозрачно и честно.
Сегодня в 16:58
#
+111
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 tellurian
Да тут темы уже как год мусолят отказа от наличных , понимаешь к чему это все идет ? ) цифровой рубль к носу уже подвели, без гос услуг уже вообще что то сделать не реально … вот так потихоньку и будет заборчик обрастать . Хотя последние несколько лет не потихоньку.
11 минут назад
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Dmitriy
+773
Dmitriy
Ну т е. за каждый чих они станут брать еще больше? Пора появляться альтернативе зажравшейся Авито
час назад в 19:01
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