Авито и Ассоциация ФинТех договорились о сотрудничестве

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Авито и Ассоциация ФинТех (АФТ) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается обмен опытом, объединение усилий по развитию технологий и участие в совместных мероприятиях.Ассоциация ФинТех — межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. Цель Ассоциации — развитие цифровых финансовых сервисов и технологий на основе российских решений.Авито развивает продукты с акцентом на удобство, простоту и безопасность использования для клиентов. Будучи крупнейшим классифайдом в мире и стране, Авито постепенно расширяется, сопровождая пользователя на каждом этапе сделки. Так, пользователи платформы уже могут совершать безопасные сделки по покупке товаров с доставкой в товарных категориях, бронировать автомобиль или жилье, а также записываться к мастерам красоты через онлайн-заявку. Каждая подобная сделка сопровождается денежной операцией или связанным финансовым продуктом, поэтому Авито растит экспертизу в финтех-сфере. Все эти проекты, цель которых — предоставить клиентам наилучший пользовательский опыт, осуществляются в партнерстве с финансовыми институтами.