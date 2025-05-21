«Авито» и ФПМИ МФТИ открыли второй набор на магистратуру по анализу данных





Российская ИТ-компания «Авито» в партнерстве с МФТИ открывает набор на магистратуру по Data Science. Двухлетняя программа «Прикладное машинное обучение и анализ данных» позволит студентам получить знания и навыки, востребованные для решения задач в области машинного обучения и анализа данных. Всего пройти на программу смогут 18 студентов, их обучение профинансирует «Авито». Прием заявок пройдет в две волны — набор в первую волну открыт до 23 мая, а во вторую — откроется в конце июня. Российская ИТ-компания «Авито» в партнерстве с МФТИ открывает набор на магистратуру по Data Science. Двухлетняя программа «Прикладное машинное обучение и анализ данных» позволит студентам получить знания и навыки, востребованные для решения задач в области машинного обучения и анализа данных. Всего пройти на программу смогут 18 студентов, их обучение профинансирует «Авито». Прием заявок пройдет в две волны — набор в первую волну открыт до 23 мая, а во вторую — откроется в конце июня. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«„Авито“ активно инвестирует в развитие молодых специалистов в области ИТ. Мы видим огромный потенциал в сфере искусственного интеллекта и с этого года работу с образовательными институтами делаем системной. Чтобы формировать кадровый резерв в такой динамичной отрасли как Data Science, мы делимся самыми актуальными наработками, фундаментальные знания дополняем практическими и помогаем студентам отрабатывать их на реальных задачах», — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в «Авито».

Магистратура позволит освоить ключевые технологии в области машинного обучения — от ML и компьютерного зрения до рекомендательных систем и генеративного искусственного интеллекта. Обучение будет проходить под руководством ведущих экспертов «Авито», преподавателей МФТИ и приглашенных специалистов из индустрии. Студенты получат как фундаментальные, так и прикладные знания на основе реальных кейсов компании.У студентов программы будет возможность не только поработать над реальными проектами компании, но и попасть на оплачиваемую стажировку в одну из команд «Авито». Это позволит ускорить профессиональный рост, получить опыт и познакомиться с корпоративной культурой компании. После успешного прохождения стажировки студенты смогут продолжить карьеру в «Авито».Программа магистратуры ориентирована на выпускников бакалавриата, которые знакомы с Python, SQL и основами машинного обучения. Также важны базовые знания в математической статистике, теории вероятностей и линейной алгебре. Обучение проходит очно. Для иногородних студентов на время обучения предоставляется общежитие.Первая волна набора в магистратуру продлится до 23 мая. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте и отправить мотивационную анкету. Далее кандидатам предстоит решить тест, пройти собеседования с экспертами «Авито» и сдать экзамены на кафедре МФТИ. Для тех, кто не сможет подать заявку в первую волну, есть шанс попасть во вторую — для этого нужно повторно подать заявку в новые даты.Согласно новой стратегии «Авито» по внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI), компания намерена инвестировать около 12 млрд рублей в развитие этой области внутри собственного продукта. Для поддержки масштабного внедрения ИИ потребуются новые специалисты — 3000 специалистов компания планирует подготовить к 2028 году в партнерстве с ведущими вузами.