«Авито» и «Госуслуги» разработали проект для организации помощи жителям Курской области
Александр Кузнецов —
«Авито» запустил алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших. Пользователи смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно». Подробная информация о нем размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.
В связи с чем, «Авито» выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы «Авито Недвижимости», а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на «Авито» помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.
В ближайшее время на «Авито» станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.
Также «Авито» предоставит помощь жителям Курска, вынужденно покинувшим свои дома с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. В целях поддержки работодателей «Авито Работа» откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.
Ранее «Авито» совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.
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