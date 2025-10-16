«Авито» и «Корпорация МСП» представили аналитический обзор «Пульс МСП 2025: вызовы, тренды и советы»

Александр

Фото freepik

Технологическая компания «Авито» и «Корпорация МСП» презентовали первый выпуск аналитического обзора для малого и среднего бизнеса. Документ охватывает все ключевые направления предпринимательства — от торговли и услуг до транспорта, недвижимости, оборудования и франчайзинга. Отдельное внимание уделено стремительно меняющимся подходам на рынке труда и инструментам, которые применяют успешные работодатели для эффективного найма и удержания сотрудников.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вводная часть обзора подготовлена «Корпорацией МСП» и содержит свежие данные по микро-, малому и среднему бизнесу в различных разрезах, а также перечень основных трендов развития бизнеса. Среди них — цифровизация и автоматизация, активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, гибридный формат работы, адресная поддержка бизнеса и локальность. 

«Малый и средний бизнес сегодня работает практически во всех сферах — от привычных торговли и общепита до, казалось бы, несвойственных машиностроения и космоса. МСП прочно интегрированы в крупные производственные кооперационные цепочки, создают новый образ городской среды, открывают туристические маршруты, реализуют инфраструктурные проекты и находятся „на передовой“ сферы услуг, обеспечивая комфорт и качество жизни людей», — отмечает Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации МСП». 

Бизнес-среда в 2025 году продолжает перестраиваться: компании ищут устойчивые модели роста, оптимизируют издержки и всё чаще используют цифровые инструменты и искусственный интеллект, чтобы быстрее адаптироваться к новым условиям. Имея большой опыт работы с предпринимателями и экспертизу, накопленную на разных рынках, «Авито» предоставляет в обзоре аналитические данные, экспертные комментарии и практические чек-листы. 

«Одна из ценностей „Авито“ звучит так — вместе мы можем больше. Обзор „Пульс МСП“ — новая ценность, которой мы делимся с предпринимателями и приглашаем их пройти путь становления своего дела вместе с нами. Я уверен, что даже опытные бизнесмены смогут найти в документе полезные советы и проверить, насколько их стратегия учитывает текущие вызовы и включает новые возможности», — комментирует Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями «Авито».

Обзор затрагивает ключевые аспекты, актуальные для каждого современного предпринимателя:

  • какие сегменты МСП развиваются быстрее всего и где искать ниши с наибольшим потенциалом;
  • какие товары и услуги сегодня востребованы и как использовать это для роста;
  • как изменился рынок найма: гибкие модели, дефицит кадров и роль бонусов при выборе работодателя;
  • что выбирают предприниматели — аренду или покупку спецтехники — и почему;
  • как справиться с дефицитом качественных офисных объектов; 
  • какие категории оборудования показывают рост и куда стоит инвестировать; 
  • как развивается рынок франшиз и готового бизнеса, какие направления позволяют стартовать с минимальными рисками и как избежать ошибок при покупке.


Ответы на эти и другие вопросы помогут малому и среднему бизнесу лучше ориентироваться в текущей бизнес-среде, найти перспективные ниши и пользоваться цифровыми инструментами поддержки.


-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям
В Крыму появился новый мобильный оператор
На OZON и Wildberries вовсю продают пауэрбанки, которые запрещены в Китае как опасные для жизни

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии