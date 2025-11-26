«Авито» и НИУ ВШЭ — Нижний Новгород подписали соглашение о развитии образования и карьерных возможностей студентов





24 ноября Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде и компания «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и профессионального развития студентов. Соглашение направлено на развитие прикладного обучения, формирование у студентов востребованных цифровых компетенций и создание возможностей для старта карьеры в сфере технологий.

«Партнерство с „Высшей школой экономики“ в Нижнем Новгороде — это стратегически важное решение для „Авито“, потому что мы уже достигли таких масштабов, когда нам нужно готовить кадры под себя. И мы планируем делать это не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в региональных вузах. К нам приходят студенты — у них горят глаза, они хотят работать с нами. И в то же время многим сотрудникам „Авито“ тоже очень интересно реализовываться в качестве преподавателей и обучать подрастающее поколение. Таким образом мы вносим вклад в подготовку кадрового резерва не только для себя — мы инвестируем в обучение всей индустрии», — прокомментировал Иван Гуз, управляющий партнер «Авито».

«Подписание соглашения с компанией „Авито“, с которой нижегородская Вышка сотрудничает уже не первый год — это важный стратегический шаг в развитии наших образовательных программ, связанных с технологиями и ИТ. Глубокая интеграция экспертизы Авито в наш учебный план, включая разработку целого ряда ключевых дисциплин и полное кураторство проектной работы, гарантирует создание уникальной образовательной траектории. Наши студенты будут погружаться в реальные производственные процессы одного из лидеров цифровой индустрии и получат самые актуальные и востребованные компетенции», — поделилась Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.

«Авито» выстраивает партнерские отношения с НИУ ВШЭ уже более четырех лет. За это время у компании появились флагманские образовательные программы с НИУ «Высшая школа экономики» в Москве: магистратура по управлению цифровыми продуктами, программа для будущих лидеров технологического рынка, и магистратура «Машинное обучение в цифровом продукте». Программы объединяют академическую экспертизу университета и практический опыт «Авито». Следующий шаг в развитии отношений и реализации стратегии «Авито» — масштабирование образовательных проектов в регионы.После церемонии подписания Иван Гуз провел лекцию для студентов и преподавателей университета. В своем выступлении он рассказал, как выстраивалась компания, о ее текущем развитии, поделился подробностями об уникальной культуре и ценностях команды, а также ответил на вопросы студентов.Сейчас «Авито» совместно с вузами реализует 9 программ высшего образования и 2 образовательные онлайн-программы.