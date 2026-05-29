«Авито» и Право.ru провели первый «ПлатФорум» — о настоящем и будущем регулировании платформенной экономики

«Сегодня мы видим принципиально иной уровень ответственности крупных игроков. Подписание Меморандума о добросовестных практиках стало важным сигналом: платформы не прячутся от правил, а участвуют в их создании. Наша задача сейчас — используя „переходный период“ до 1 октября, выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций. Будущее за регулированием по принципам, а не по правилам. Это значит, что государство определяет цель, к которой должен стремиться субъект регулирования. В нашем случае, субъект регулирования — это платформа, а цель — безопасность пользователей и защита их интересов. Платформа уже сама определяет, как этой цели достигнуть».

«Закон должен работать как базовый для новой отрасли. Его принятие — это значимый результат, но точно не итоговый, дальнейшая работа по регулированию будет продолжена. Кроме того, по нормы, которые вошли в ФЗ, важно правильно отразить в подзаконных НПА. Один из основных таких вызовов — это логика и архитектура проверки карточек и всех товаров», — отметил Владимир Волошин.

«Все понимают, что в России нужно развивать искусственный интеллект и поддерживать его разработчиков. Если делать это правильно, экономика получит эффект, а мы сможем гордиться отечественными ИИ-сервисами так же, как сейчас гордимся нашим поиском, маркетплейсами, классифайдами и финтехом. Но если меры поддержки будут существенными, сначала нужно понять, кого именно поддерживать», — сказал Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора «Авито».

В офисе «Авито» прошла первая отраслевая конференция, посвященная вопросам регулирования цифровых платформ — «ПлатФорум 2026». Мероприятие было организовано в партнерстве с ведущим юридическим СМИ «Право.ру» и было посвящено обсуждению закона «О платформенной экономике» (289-ФЗ), который вступает в силу в октябре этого года.Участниками мероприятия стали представители ведущих технологических компаний страны, отраслевых объединений, консалтинговых фирм и органов государственной власти. В ходе дискуссий они обсудили, как новый закон уже сегодня влияет на рынок, как технологические компании адаптируются к новым требованиям, с какими рисками сталкиваются и какое влияние может оказать новое регулирование.Открывая пленарную сессию главный редактор «Право.ru» Борис Болтянский, подчеркнул уникальность текущего момента: закон подписан, но до его вступления в силу 1 октября 2026 года остается время для тонкой настройки подзаконной базы. Спикеры отмечали, что отрасль не стала дожидаться формального старта регулирования. Беспрецедентный шаг — подписание в ноябре 2025 года Меморандума о добросовестных практиках между «Авито», Ozon и РВБ (Wildberries & Russ) — доказал готовность бизнеса играть по новым правилам добровольно.Управляющий директор по юридическим вопросам «Авито» Александр Смирнов в ходе пленарной сессии отметил зрелость индустрии, которая проявилась еще до принятия закона:Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Российской Федерайии Владимир Волошин рассказал, что при разработке нового закона «О платформенной экономике» учитывали, чтобы правила подходили для всех участников правоотношений и обеспечивали возможность для дальнейшего развития. По его словам, во время проработки положений закона было много согласованных решений, правовые механизмы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия и рассмотрение экспертами и участниками рынка.Одним из центральных тем форума стал трек, посвященный платформенной занятости. В условиях острого дефицита кадров платформы стали спасением для миллионов самозанятых и бизнеса, однако правовая квалификация этих отношений остается серой зоной. Директор по взаимодействию с госорганами «Авито» Подработка Павел Тихонов и партнер вертикали «Авито» Работа Евгения Хорова обсудили с экспертами, как сохранить гибкость рынка труда и не допустить его чрезмерного зарегулирования под видом возврата к классическим трудовым конструкциям.Технологическая повестка также не осталась без внимания. Эксперты «Авито», Яндекса, СПбГУ и АНО «Цифровая экономика» дискутировали о том, кто понесет ответственность за действия ИИ и кому принадлежат права на контент, созданный нейросетями. На сессии об отечественном искусственном интеллекте участники обсудили, как государству определить национальные ИИ-модели и какие меры поддержки нужны разработчикам. Модератор, заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков, предложил начать с главного вопроса: что считать отечественным ИИ и как не превратить это понятие в формальность.Отдельная сессия была посвящена антифроду, защите пользователей и границах ответственности платформ. На сессии, посвященной практике управления персональными данными спикеры из «Авито», «Сбербанка» и Positive Technologies обсудили инфраструктуру безопасности и предотвращения утечек. Кроме того, в ходе «ПлатФорума» состоялись дискуссии, посвященные антимонопольному регулированию, системе налоговых правоотношений с пользователями.«ПлатФорум 2026» заявил статус ключевой площадки для диалога между регуляторами и лидерами рынка. Архитектура платформенного права возводится прямо сейчас, и от того, насколько открытым будет этот диалог, зависит, станет ли новое регулирование стимулом для развития или бюрократическим барьером. Организаторы «ПлатФорума» планируют сделать его регулярным событием, которые будет способствовать повышению прозрачности и доверия платформенной экономики.