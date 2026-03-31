«Авито» и «Сбер» объединили усилия для поддержки креативных предпринимателей

«Авито» и «Сбер» объявляют о запуске партнерской программы для компаний из креативных индустрий. Клиенты «Сбера», вышедшие на «Авито» с творческим бизнесом, могут получить до 50 000 бонусов на продвижение товаров и услуг.

Бонусами можно вернуть до 100% потраченных на продвижение средств. Принять участие в программе могут только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом. Программа доступна для новых пользователей «Авито» и тех, чьи траты на продвижение, а именно на размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категориях «Товары» и «Услуги» не превышали 1000 рублей за последние полгода. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категории «Услуг» — и самозанятые.Предприниматели в сфере креативных индустрий развиваются быстрее многих других секторов. Согласно исследованию «СберАналитики», количество творческих предпринимателей за последний год увеличилось на 10,6% — это на 6,7 процентного пункта выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране. Чтобы поддержать их рост, «Авито» и «Сбер» объединили возможности. Условия для легкого старта и большая аудитория технологической платформы «Авито» в сочетании с финансовыми и образовательными продуктами крупнейшего банка могут закрыть широкий спектр потребностей представителей креативной экономики. Это позволит бизнесу сфокусироваться на поиске оригинальных решений и развитии.Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий представлен на «Авито». В категориях товаров и услуг размещено свыше 730 000 объявлений от более чем 62 000 креативных предпринимателей. Среди направлений с наибольшим количеством предложений на площадке: сфера IT и разработка программного обеспечения; предложения по дизайну, архитектуре и проектированию; производство игрушек; услуги в области связей с общественностью и рекламы, а также деятельность, связанная с киноиндустрией и телевидением.По правилам программы минимальное пополнение в первый месяц должно составлять 5000 рублей. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения размещена на страницах Товары и Услуги.