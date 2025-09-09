«Авито» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запустили магистратуру по управлению IT-продуктами





Технологическая платформа «Авито» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ открыли совместную магистерскую программу «Управление продуктом в ИТ-бизнесе». Она готовит специалистов, способных создавать и развивать цифровые продукты на стыке технологий и бизнеса. На курс зачислены 42 студента, из них 30 обучаются по грантам «Авито».

«Продуктовая культура в „Авито“ уникальна. Для нас всё начинается с понимания потребностей пользователя. Мы соединяем этот принцип с глубокой аналитикой, работой с данными и быстрой проверкой гипотез. Такой подход позволяет нам оставаться крупнейшей классифайд-платформой в мире и обеспечивает постоянное развитие. Фундамент „Авито“ — таланты. Сотрудничество с образовательными структурами — ключевая часть нашей стратегии. Мы благодарны коллегам из Высшей школы бизнеса за совместную магистратуру: теперь у нас есть возможность делиться опытом и помогать молодым ребятам строить карьеру уже со студенческой скамьи. Уверен, что их ждёт большое будущее», — отметил Сергей Пивень, управляющий партнер «Авито».

«Партнерства с ведущими российскими компаниями входят в ДНК Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Сегодня нами развиваются проекты стратегического сотрудничества с 15 ведущими компаниями страны. Очень рад, что в их число теперь входит „Авито“ — компания, отличающаяся не только лидерством в новых бизнес-моделях, но также умениями масштабирования бизнеса и амбициями развития. Наша совместная магистратура с „Авито“ в первый же год приёма имела рекордный конкурс абитуриентов, а открытая сегодня именная аудитория „Авито“ в кампусе ВШБ станет площадкой для обсуждения студентами всех наших программ передовых концепций и технологий управления бизнесом на кейсах этой компании», — подчеркнул Валерий Катькало, директор Высшей школы бизнеса ВШЭ.

Программа формирует навыки, которые позволяют выпускникам успешно работать продакт-менеджерами и развивать продукты в разных сегментах — от B2B до B2C, включая решения на базе машинного обучения и Gen AI. Студенты получат не только академическую базу, но и практический опыт, который можно применять уже во время учёбы. Курс объединяет фундаментальные подходы ВШБ ВШЭ и экспертизу «Авито».Студенты освоят пользовательскую аналитику и методы исследований, научатся строить бизнес-модели и оценивать ценность продуктов, а также познакомятся с современными технологиями. Обучение ведут сотрудники «Авито»: они поделятся опытом запуска и масштабирования сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.Торжественный запуск программы прошёл в новой именной аудитории «Авито» на территории ВШБ ВШЭ. В открытии приняли участие управляющий партнёр «Авито» Сергей Пивень и директор Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерий Катькало. После церемонии студенты встретились с Сергеем Пивнем: он рассказал о компании, продуктовой культуре «Авито» и ответил на вопросы аудитории.Аудитория рассчитана на 80 человек и выполнена в фирменном стиле компании. В ней уже прошли первые лекции. В дальнейшем здесь планируется организация проектных работ студентов, мастер-классов и встреч с лидерами ИТ-индустрии.